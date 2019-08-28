بلايلي ومزيان يغيبان عن تشكيلة الترجي في البطولة العربية

غاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ومواطنه الطيب مزياني، عن تشكيلة ناديهما الترجي التونسي، المعنية بمواجهة النجمة البحريني، لحساب البطولة العربية.

وكشف الحساب الرسمي للترجي، على “تويتر”، التشكيلة التي ستتنقل إلى البحرين، لخوض لهذه المواجهة، والتي شهدت غياب بلايلي، وزمزياني.

وفي المقابل، تواجد الرباعي الجزائري الآخر، بدران، شتي، بن غيث، بن ساحة، ضمن قائمة الترجي، للمعنيين بمواجهة نادي النجمة البحريني.

يذكر أن نادي الترجي التونسي، تنقل اليوم الأربعاء، إلى بيروت، تحسبا لمباراته أمام نادي النجم، المقررة الجمعة المقبل.