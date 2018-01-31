بلايلي ووالده يُخيفان “التوانسة”!!

قسّمت عودة الدولي الجزائري، يوسف بلايلي للترجي الرياضي، جماهير هذا الأخير مابين مؤيد ومُعارض للصفقة التي صنعت في الميركاتو الشتوي.

وكشف موقع “كافي سبور” التونسي بأن المُعارضين لعودة متوسط الميدان لم ينسوا تصرفاته غير الإحترافية خلال تجربته الأولى مع “المكشخة”.

وإستحضروا أيضا المشاكل التي يتسبب فيها والده بإستمرار، وتدخله الدائم في عمل المُدربين، بدليل تشابكه مع نبيل معلول في 2012.

ومن جهة أخرى، إعتبر مؤيدوه بأنه سيُقدم الإضافة اللازمة للفريق، كونه كبر في السن وأصبح أكثر نُضجا بعد تجربته بفرنسا.