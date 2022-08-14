بلايلي و بلقبلة يقودان بريست لتحقيق التعادل أمام مارسيليا

قاد الثنائي الجزائري يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة من قيادة فريقهما بريست. لتحقيق التعادل امام الضيف أولمبيك مارسيليا بهدف مقابل هدف في منافسة الليغ 1.

كما شارك بلقبلة أساسيا أين قدم مباراة جيدة على طول الخط، واختير أفضل ثاني لاعب من قبل بريست.

في حين دخل بلايلي في الشوط الثاني اين قدم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها. وكاد في عديد من المناسبات. أن يضاعف النتيجة لصالح فريقه.

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