بلايلي يبحث عن الحاجة صاحبة الوعد بـ”ڤصعة طعام ودجاجة”

أطلق نجم المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي، منذ لحظات منشورا ساخرا على صفحته على فيسبوك، تفاعل معه آلاف المتابعين.

وقال بلايلي، الذي أصبح حديث العام والخاص، في العالم الافتراضي وفي الواقع، منذ ليلة أمس، بعد هدفه الأسطوري الذي سجله من بعد أربعين مترا من مرمى المغاربة، إنه يبحث عن “الحاجة”.

وكتب بلايلي على صفحته التي يتابعها أزيد من مليون ونصف مليون متابع عبارة “يا الحاجة وينك؟”.

ولعل ذلك السؤال لا يفهمه سوى الجزائريون، الذين تابعوا قصة العجوز التي وعدت بلايلي قبل المباراة بجائزة فريدة من نوعها إن هو تمكن بمعية رفاقه من تحقيق الفوز على المغاربة.

وتتلخص قصة العجوز التي يبحث عنها بلايلي، في قيامها لدى حديثها لإحدى وسائل الإعلام، مثلما يبينها فيديو مصور لتصريحها، بتقديم وعد لبلايلي بمنحه “قصعة طعام ودجاجة مشوية له بمفرده”.

وراحت تلك العجوز التي أضحت محل حديث 40 مليون جزائري تطالب بلايلي بالعمل على الفوز على المنتخب المغربي وتأهيل الجزائر إلى دور نصف النهائي من كأس العرب.

وقد أثارت تلك المشاهد المصورة للعجوز “الوطنية” إعجاب الجزائريين، لبساطتها وعفويتها.

وسرعان ما أصبحت قصة وعد العجوز لبلايلي محل سخرية أنصار “الخضر” الذين راحوا يعلقون بالقول أن جائزة المرأة العجوز كانت حافزا لبلايلي لتحقيق النصر بهدف أسطوري.

فيما فشلت أموال نظام المخزن المغربي في تحفيز لاعب المنتخب المغربي على افتكاك الانتصار، في إشارة إلى الوعد الذي تلقاه “أسود الأطلس” بالحصول على منحة قيمتها 35 ألف أورو لكل لاعب في حال الفوز على الجزائر.