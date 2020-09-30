بلايلي يبدي رغبته في العودة إلى أوروبا

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، رغبته في العودة إلى أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

وصرح بلايلي، في حوار لموقع “فرانس فوتبول”: “أريد تذوق المستوى العالي، وأولويتي هي العودة إلى أوروبا”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أنا مهتم بالعودة لليغ1، تعجبني هذه البطولة، بالنظر لمستواها، كما أنني أريد أن أثبت نفسي، وأظهر إمكانياتي”.

وعاد بلايلي، للحديث عن تجربته السابقة مع نادي أنجي (2017-2018)، أين أوضح أن سبب عدم مشاركته رفقة الفريق أنذاك، عائد لاختيارات المدرب.