بلايلي يبصم على أول مشاركة له في الدوري السعودي

بصم الجزائري “يوسف بلايلي” على أول مشاركه له في الدوري السعودي مع نادي “الأهلي” الذي قاده للفوز بنتيجة هدفين لصفر.

وقدم “بلايلي” أداء كبير في المباراة وقدم نفسه لجماهير الأهلي بأفضل طريقة ممكنة، حيث كان سما قاتلا في دفاعات الخصم.

وقال “بلايلي” عقب المباراة: “الحمد لله ربي وفقنا على تحقيق هذا الفوز الذي نهديه للجماهير الذي شجعتنا ودعمتنا”.

وأضاف: “إن شاء الله القادم أفضل، التركيز كان عالي في هذه المباراة وكنا نريد النقاط الثلاث حتى نبقى في المقدمة”.

وتابع: “نشكر المدرب الذي قدم الإضافة للفريق كما أننا كنا يد واحدة”.