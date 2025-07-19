بلايلي يتجاهل أوامر الترجي ويرفض العودة

بلغ صدام الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، وإدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، مرحلة جديدة، تُنذر بتصاعد الأزمة بين الطرفين.

بعد أن رفض اللاعب الدولي الجزائري العودة إلى تونس، اليوم السبت، مثلما كان قد صرح به رئيس نادي الترجي، حمدي المدب، مؤخرا.

وحسب ما كشفته تقارير إعلامية تونسية، فإن بلايلي، رفض العودة إلى تونس للجلوس على طاولة المفاوضات. رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها إدارة النادي لإقناعه بذلك.

كما أقدمت إدارة الترجي، بقيادة رئيس النادي حمدي المدب، على حجز تذكرة سفر لبلايلي ضمن رحلة اليوم المبرمجة من الجزائر إلى تونس.

في خطوة اعتُبرت بمثابة الفرصة الأخيرة لاحتواء الأزمة. و إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

غير أن بلايلي تجاهل كليًا هذه الدعوة ولم يمتثل للقرار. حيث لم يحضر إلى المطار ولم يستقل الطائرة، ما يؤكد استمرار تمرده ورفضه القاطع للعودة في الوقت الحالي.

رغم التهديدات الواضحة التي وجّهها له حمدي المدب قبل أيام. والتي تضمنت التلويح باتخاذ إجراءات ردعية ضد اللاعب.

هذا التصعيد يضع مستقبل اللاعب مع نادي باب سويقة في مهب الريح. خاصة مع تعنت بلايلي من جهة، وإصرار الإدارة على فرض الانضباط من جهة أخرى.

في وقت يبقى فيه الغموض سيد الموقف بشأن الوجهة القادمة للنجم الجزائري. الذي يعيش واحدة من أكثر فتراته توترًا منذ عودته الأخيرة إلى الترجي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن بلايلي يضغط من أجل فسخ عقده مع الترجي تمهيدًا للعودة إلى البطولة المحلية، وتحديدًا إلى ناديه السابق مولودية الجزائر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا باستعادة خدماته.

وبين تشبث اللاعب بخياره ورغبة الترجي في فرض هيبته. يبدو أن القضية تتجه نحو صراع قانوني قد يُحسم خارج أسوار الملاعب.