بلايلي يتجه لتضييع مواجهة بوتسوانا

الرياضة
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بلايلي يتجه لتضييع مواجهة بوتسوانا
بقلم كريم.تيغرمت

يتجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لتضييع مباراة المنتخب الوطني، سهرة اليوم الإثنين، أمام منتخب بوتسوانا، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وكشف مبعوث تلفزيون “النهار”، في بوتسوانا، أن يوسف بلايلي، يعاني من “الحمى”، ما يرجح امكانية غيابه عن مواجهة اليوم.

ويعمل الطاقم الطبي للخضر، كل ما في وسعه، ليتمكن لاعب الخضر من استعادة عافيته قبل ساعات عن انطلاق هذه المواجهة.

ويأتي هذا، بعد خبر تعرض هاريس بلقبلة، لإصابة على مستوى الكاحل، خلال آخر حصة تدريبية للخضر، والتي ستحرمه من مواجهة بوتسوانا، سهرة اليوم الإثنين.


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