بلايلي يتجه للبقاء مع فريقه براست

إقترب اللاعب الدولي االجزائري، يوسف بلايلي، من تجديد عقده مع فريقه براست الفرنسي، تحسبا للموسم المقبل.

وكشف موقع “تليغرام” الفرنسي، اليوم السبت، أن بلايلي الذي إنضم لنادي براست في المركاتو الشتوي المنصرم، يقترب من إمضاء عقد جديد مع فريقه.

وأضاف المصدر، أن في حالة ما إذا لم أي تغييرات في المستقبل القريب، فسيبقى بلايلي لاعبا مع براست الفرنسي.

كما أكد ذات المصدر، أنه تتبقى تفاصيل صغيرة من أجل توقيع العقد الجديد لنجم الخضر بلايلي مع فريقه براست.