بلايلي يتحدث عن تتويج إيمان خليف واحتفاليته الشهيرة

هنّأ نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي، الملاكمة إيمان خليف، بعد تتويجها بذهبية أولمبياد باريس.

وفي تصريح خص به “النهار” قال بلايلي مهنئا البطلة الأولمبية: “إيمان يعطيك الصحة.. لقد أفرحتينا كثيرا وعشنا معكِ هذه المرحلة على الأعصاب”.

وواصل لاعب المولودية السابق: “فرحتينا يعطيك الصحة، بالرغم من أن كل الناس كانت ضدكِ.. حمد لله كانت لديكِ ثقة في الله، وأنا أيضا كنت أثق فيكِ”.

قبل أن يعرج بلايلي، للحديث عن صداقته مع إيمان خليف، وتقليد هذه الأخيرة لاحتفاليته بعد كل انتصار، وقال: “كنت أتحدث معها كثيرا، لقدت تعبت ونالت، وهي تستحق أكثر من ذهبية”.

وختم: “سنقف إلى جانبها، وبإمكانها حصد المزيد من الميداليات.. يعطيك الصحة على الاحتفالية، لقد أسعدتني وأسعدتي والديك”.