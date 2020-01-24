“بلايلي” يتعافى ويعود للتدريبات مع الأهلي

الرياضة
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“بلايلي” يتعافى ويعود للتدريبات مع الأهلي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعافى النجم الدولي الجزائري لفريق “أهلي جدة” السعودي “يوسف بلايلي” من الاصابة التي عانى منها مؤخرا.

الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة ابن ولاية وهران من الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”يوسف بلايلي شارك في الحصة التدريبية لنهار اليوم بعد غيابه عن مواجهة الرائد بسبب الإصابة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=762133

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