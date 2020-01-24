“بلايلي” يتعافى ويعود للتدريبات مع الأهلي

تعافى النجم الدولي الجزائري لفريق “أهلي جدة” السعودي “يوسف بلايلي” من الاصابة التي عانى منها مؤخرا.
الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة ابن ولاية وهران من الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.
وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”يوسف بلايلي شارك في الحصة التدريبية لنهار اليوم بعد غيابه عن مواجهة الرائد بسبب الإصابة”.
Youcef Belaïli took part in today’s training session after missing the match against Al-Raed due to injury#AHLIFC pic.twitter.com/DP444mpPAA
— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 24, 2020
التعليقات (0)