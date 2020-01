“بلايلي” يتعافى ويعود للتدريبات مع الأهلي

الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة ابن ولاية وهران من الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”يوسف بلايلي شارك في الحصة التدريبية لنهار اليوم بعد غيابه عن مواجهة الرائد بسبب الإصابة”.

Youcef Belaïli took part in today’s training session after missing the match against Al-Raed due to injury#AHLIFC pic.twitter.com/DP444mpPAA

