بلايلي يتعثر رفقة أجاكسيو في مواجهة أوكسير

سجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تعثرا جديدا، رفقة ناديه أجاكسيو، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهم بنادي أوكسير.

وشارك بلايليـ أساسيا ضمن تشكيلة ناديه في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

كما حاول الدولي الجزائري صنع الفارق من خلال بعض المحاولات الفردية لكن دون جدوى، ليتم استبداله في الدقيقة الـ80.

وانتهى هذا اللقاء بهزيمة يوسف بلايلي، وناديه أجاكسيو، بنتيجة هدف دوم مقابل، لصالح مضيفهم نادي أوكسير.