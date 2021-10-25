بلايلي يتعرض لضربة موجعة في قطر

تعرض النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لضربة موجعة أمسية اليوم الإثنين مع فريقه قطر القطري.

ابن ولاية وهران أٌصيب في مواجهة قطر أمام الوكرة التي انتهت بالتعادل السلبي لحساب الجولة ال5 من دوري نجوم قطر.

الإصابة جعلت بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 يغادر الميدان بشكل اضطراري في الدقيقة ال60 في انتظار نتائج الفحوصات.

وفي نفس السياق غاب الدولي الجزائري الآخر جمال الدين بن العمري عن قائمة المواجهة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.