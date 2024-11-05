بلايلي يتعرف على مدربه الجديد في الترجي

تعرف الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الثلاثاء، على هوية مدربه الجديد، في نادي الترجي التونسي.

وحسب ما كشفته إدارة الترجي، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، فقد تم تعيين المدرب الروماني، لورينت ريجيكامف، بعقد يمتد إلى غاية جوان 2026.

وسبق للمدرب الروماني، لورينت ريجيكامف، أن تولى تدريب العديد من الأندية العربية، أبرزها الأهلي، الهلال والطائي بالسعودية، والوصل الإماراتي.

ومن المنتظر أن يخوض لاعب الخضر، بلايلي، أول مواجهة تحت إشراف المدرب الجديد، يوم السبت. أمام مستقبل قابس، برسم الجولة الثامنة من البطولة التونسية.

للإشارة، تألق لاعب الخضر، يوسف بلايلي، في آخر مواجهة خاضها مع فريقه، أول أمس الأحد، أمام النجم الساحلي. وتمكن من تسجيل هدف في اللقاء الذي انتهى لصالح الترجي بثنائية نظيفة.