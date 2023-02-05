بلايلي يتعرّض إلى خسارة قاسية رفقة أجاكسيو في الليغ 1

فشل الدولي الجزائري يوسف بلايلي في قيادة فريقه أجاكسيو للفوز أمام ضيفه نانت في الجولة 22 من البطولة الفرنسية.

وشارك بلايلي أساسيا في المباراة المثيرة، أمام نادي نانت في اللقاء الذي جرى بملعب “فرانسوا كوتي” وانتهى بالخسارة بثنائية نظيفة.

كما قدّم بلايلي مستويات متوسطة رغم الفرصة الكثيرة التي صنعها رفقة زملائه أمام الفريق الخصم الذي انتقل اليه الدولي الجزائري الأخر اندي ديلور قبل أسابيع فقط.

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