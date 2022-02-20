بلايلي يتعرّض لهتافات عنصرية مقيتة في فرنسا

تعرّض الدولي الجزائري يوسف بلايلي لهتافات عنصرية و إيحاءات سيئة من قبل جماهير ريمس التي استقبلته بملعب “اوغيستين دولور” استقبالا غير محترما.

وحسب ما أورده موقع “ساو فوت” الفرنسي اليوم. فإن إبن مدينة الباهية تعرّض لهتافات وكلمات مثل “هنا فرنسا” وكذلك “واحد. اثنين. ثلاث. عد إلى بلدك”. عندما شرع رفقة زملائه في بريست للدخول إلى أرضية الميدان.

وذهب المصدر. إلى أبعد من ذلك. حينما أكّد أن جماهير ريمس وصلت إلى حد التفوّه بكلمات تجلب “الغثيان”. ولم يتحمّلها حتى زملائه أصحاب الجنسية الفرنسية .

كما طالب المصدر. من لجنة العقوبات والإنضباط التابعة لـ “الليغ 1”. للضرب بيد من حديد ومعاقبة الأنصار الذين أحدثوا ضجة كبيرة في فرنسا.

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بلايلي الرقم واحد في إعلانات بريست

وضع فريق بريست الفرنسي مجدّدا صورة الدولي الجزائري يوسف بلايلي في واجهة الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” للفريق اليوم. حيث عنون الصورة بـ “التصادم”.

وأصبح بلايلي الرقم واحد في الفريق الفرنسي. كما أصبح مهاجم الخضر متواجدا على مختلف الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماهير “بريستوا”. قبل ساعات من المباريات الرسمية.

إلى جانب ذلك. سيكون إبن مدينة وهران على موعد مع تنشيط مواجهة اليوم أمام المستضيف ريمس في الجولة 25 من الليغ 1 بملعب “أوغيست دولون”. وهي الفرصة المواتية لتفجير طاقاته خاصة وأن المنافس ليس من العيار الثقيل.

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