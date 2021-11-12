بلايلي يتفقد هاتفه قبل نهاية مباراة الجزائر جيبوتي

إلتقطت كاميرا التلفزيون الجزائري صورة للاعب الدولي يوسف بلايلي وهو يتفقد هاتفه النقال قبل نهاية اللقاء الذي جمع الخضر بمنتخب جيبوتي.

وتداولت مواقع التوصال الإجتماعي فرضية أن بلايلي كان يتابع نتيجة مباراة بوركينافاسو أمام منتخب النيجر، أو إعادة لقطة الهدف الرائع الذي سجله في الشوط الاول أمام منتخب جيبوتي.

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