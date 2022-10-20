بلايلي يتلقى اخبارا سارة قبل الموعد الهام أمام البياسجي

كشف الاعلام الفرنسي عن تحضير مدرب اجاكسيو اولفييه بونتالوني لمفاجأة للمنافس المقبل باريس سان جيرمان المتعلّقة في اشراك يوسف بلايلي اساسيا.

وقال موقع “كورس ماتان”، اليوم الخميس، ان يوسف بلايلي سيكون بمثابة المفاجأة للمدرب بونتالوني، و الذي قد يكون أحد اسلحته القوية لصنع الفوز أمام أقوى الأندية الفرنسية.

كما أكّد ان اداء بلايلي في المباراة الاولى بألوان ناديه الجديد ستكون بمثابة الضغط على مدربه للاعتماد عليه كقطعة اساسية.

وستلعب المباراة القوية للنادي الكورسيكسي أمام ضيفه من العاصمة الفرنسية داخل القواعد بملعب “فرانسوا كوتي” في الجولة الـ 12 من عمر الليغ 1.

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