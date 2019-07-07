بلايلي يتلقى الدعم من الترجي التونسي قبل مواجهة غينيا

تمنت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، حظا موفقا للاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، رفقة الخضر،مواجهتهم أمام منتخب غينيا.

ونشرت إدارة الترجي الرياضي التونسي، تغريدة لها عبر، الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”، جاء فيها: “حظ موفق للمنتخب الجزائري، ولاعبنا بلايلي”.

وأرفقت إدارة الترجي التونسي، تغريدتها هذه، بصورة لتشكيلة المنتخب الوطني، والتي يضم ضمنها المهاجم بلايلي.

يذكر أن يوسف بلايلي، بصم على مردود كبير، رفقة المنتخب الوطني، في كان 2019، بعدما منح الفوز للخضر، أمام السنغال، بتوقيعه للهدف الوحيد في المباراة.