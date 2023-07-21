بلايلي يتلقى عرضا مغريا للالتحاق بالدوري التركي

يقترب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، من الالتحاق بالدوري التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “fotomac” التركي، عن انتقال مسؤولي نادي طرابزون سبور، للسرعة القصوى، من أجل حسم صفقة بلايلي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن إدارة النادي التركي، قدمت عرض بقيمة 900 ألف أورو، للاقناع الدولي الجزائري بالانضمام للفريق.

يذكر أن يوسف بلايلي، يتواجد حر من أي ارتباط، منذ فسخ عقده مع نادي أجاكسيو الفرنسي، شهر أفريل الماضي.