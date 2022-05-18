بلايلي يتلقى عروضا بالجملة من أندية الدوري الفرنسي

تلقى الدولي الجزائري يوسف بلايلي عديد العروض من قبل الاندية الفرنسية الناشطة في الليغ 1 على غرار نيس، ليل وتولوز.

كما قال موقع “اونز مونديال” الفرنسي، الذي نقل تقريره عن “لاغازيت دو فاناك” الجزائرية، إنّ بلايلي تلقى عرضا هو الآخر من قبل رئيس ناديه بريست الفرنسي قصد تمديد عقده.

كما أضاف أن رئيس بريست سيضفي على اقتراحه الطابع الرسمي في قادم الأيام. أي بعد مباراة بوردو التي تعتبر الأخيرة لابن الباهية مع النادي الفرنسي.

في انتظار القرار الأخير الذي سيتخذه مهاجم الخضر.

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