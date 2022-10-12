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الرياضة

بلايلي يحدد أهدافه الجديدة بألوان أجاكسيو

بقلم كريم تيغرمت
بلايلي يحدد أهدافه الجديدة بألوان أجاكسيو
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كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، عن الأهداف التي يطمح لها بالوان ناديه الجديد أجاكسيو الفرنسي.

وصرح بلايلي، خلال تقديمه من طرف مسؤولي أجاكسيو، أمام الصحافة: “أعلم أن الفريق يعاني هجوميا، لهذا أنا هنا لتقديم المساعدة اللازمة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “سأعمل على الإندماج ضمن المجموعة في أقرب وقت، وتقديم موسم رائع مع الفريق”.

وتابع يوسف بلايلي: “أطمح لضمان البقاء رفقة أجاكسيو في الليغ1، أين تنتظرنا مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/CeLrA
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