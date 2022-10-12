بلايلي يحدد أهدافه الجديدة بألوان أجاكسيو

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، عن الأهداف التي يطمح لها بالوان ناديه الجديد أجاكسيو الفرنسي.

وصرح بلايلي، خلال تقديمه من طرف مسؤولي أجاكسيو، أمام الصحافة: “أعلم أن الفريق يعاني هجوميا، لهذا أنا هنا لتقديم المساعدة اللازمة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “سأعمل على الإندماج ضمن المجموعة في أقرب وقت، وتقديم موسم رائع مع الفريق”.

وتابع يوسف بلايلي: “أطمح لضمان البقاء رفقة أجاكسيو في الليغ1، أين تنتظرنا مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”.