بلايلي يحسم مستقبله: “في إفريقيا لن ألعب سوى للترجي”

حسم الجزائري “يوسف بلايلي” مستقبله بعدا لأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية إنتقاله إلى نادي الأهلي المصري.

حيث أكد “بلايلي” أنه لن يلعب في إفريقيا سوى للترجي التونسي في تصريحات نقلتها قناة “تايم سبورت” المصرية”.

حيث أن الترجي التونسي أعاد استكشاف اللاعب الذي تم معاقبته بالإيقاف لمدة عامين بسبب تناوله مادة “الكوكايين”، قبل أن يتألق من جديد ويتوج نفسه كبطل لإفريقيا مع النادي ومع المنتخب الوطني.

يذكر أن الترجي التونسي لديه عرضين رسميين للتخلي عن اللاعب الجزائري الأول من نادي “السد” القطري والمقدر بـ “5 ملايين أورو” والثاني من نادي “الدحيل” القطري بـ “8 ملايين أورو”.