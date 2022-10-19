بلايلي يحصد أول إنجاز مع أجاكسيو

نال الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب نادي أجاكسيو، أولى الإعترافات في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الفرنسي الناطق باللغة العربية، اليوم الأربعاء، عبر تويتر:

الجزائري يوسف بلايلي هو صاحب لقطة الأسبوع خلال الجولة 11 من الدوري الفرنسي بعد أن قدم أداءً رائعًا في أولى مبارياته مع فريق أجاكسيو .

يجدر للإشارة، شارك بلايلي في أول لقاء مع فريقه أجاكسيو ضد تروا وتمكن من تقديم مستوى راق ساهم به من إنقاذ فريقه من الهزيمة.