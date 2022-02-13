بلايلي يحقق فوز ساحق رفقة بريست على حساب تروا

ساهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في الفوز العريض الذي حققه ناديه بريست، اليوم الأحد، في مواجهة تروا.

وسجل بلايلي، خلال هذه المباراة التي جنعتهم بنادي تروا، ثاني مشاركة له على التوالي، كأساسي ضمن تشكيلة بريست.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ7، أين منح تمريرة حاسمة لزميله ساتريانو، جاء على اثرها الهدف الأول لبريست.

وقدم بلايلي، مردود جيد في باقي الدقائق التي شارك فيها، إلى غاية الدقيقة الـ83، أين ترك مكانه لزميله لودوارون.

وانتهت هذه المواجهة بفوز يوسف بلايلي وناديه بريست، بنتيجة خمسة أهداف، لهدف واحد، على حساب تروا.