بلايلي يحل بالأراضي التونسية ويصرح:” ترجي يادولة”

حل اللاعب الدولي الجزائري ونادي مولودية الجزائر السابق، يوسف بلايلي، عصر اليوم الثلاثاء، بالأراضي التونسية، تحسبا لترسيم عودته إلى صفوف الترجي التونسي.

وكان اللاعب بلايلي رفقة والده بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، وصرح لوسائل الإعلام لحظة وصوله:”أوجه كلمة إلى أنصار الترجي أنني سأفرحهم إن شاء الله، الترجي يادولة”.

للإشارة، سيخوض اللاعب، يوسف بلايلي، ثالث تجربة بقميص الترجي التونسي، بعد أن سبق أن خاض اللاعب تجربتين سابقتين، موسم 2013، 2014، و موسم 2019.2020.