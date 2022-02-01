بلايلي يختار الرقم 24 مع بريست وهذا موعد ظهوره الأول في الليغ 1 !

كشف فريق “ستاد بريست” الفرنسي أمسية اليوم الثلاثاء عن رقم القميص الذي سيرتديه النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

واختار ابن ولاية وهران الرقم 24 في تجربته الجديدة، حيث يصل سعر قميص بريست للموسم الحالي 2021/2022 داخل الديار ل79 أورو أي ما يُعادل قرابة 2 مليون سنتيم بالعملة الوطنية “السوق السوداء”.

وسيخوض بلايلي مُباراته الرسمية الأولى بألوان فريقه الجديد يوم الأحد المُقبل 13 فيفري أمام تروا بداية من الساعة ال15/00.