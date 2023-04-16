بلايلي يخرج عن صمته ويردّ على إشاعات تمرّده في أجاكسيو

ردّ الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطريقته الخاصة عن إشاعات تمرّده على فريقه أجاكسيو وشجاره مع مدربه في النادي الفرنسي.

ونشر يوسف بلايلي صورة له وهو يبتسم رفقة أحد أعضاء الطاقم الفني عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” وكتب في رسالته “أود أن أقول للأشخاص الذي يسألونني عن سبب غيابي في المباراة الأخيرة، أنني لا زلت مصابا وسأعود الأسبوع القادم إن شاء الله”.

وكانت تقارير إعلامية صادرة في فرنسا، بأن اللاعب بات قريبا جدا من الرحيل عن ناديه الكورسيكي، قبل أن تصطدم التقارير برد ابن مدينة مدينة وهران بعفويته المعهودة.

كما التزم ابن مدينة وهران الصمت الطويل رغم تلقيه عدد كبير من الانتقادات.

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