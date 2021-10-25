بلايلي يدحض شائعات سقوطه في فحص المنشطات بصفة نهائية

دحض أمسية اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي جميع الشائعات المُتعلقة بسقوطه في فحص المنشطات للمرة الثانية على التوالي.

فبعد نشر نجم قطر القطري لستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قال فيه:“على هذا الطريق رسمنا أحلامنا سنرعاها بأرواحنا، سنتحدى المستحيل لكي نرسم أجمل نهاية”.

جاء الخبر اليقين من المواجهة التي تجمع نادي قطر بالضيف الوكرة في هاته الأثناء لحساب الجولة 7 من دوري نجوم قطر، والتي دحضت الشائعات بصفة نهائية ورسمية.

المواجهة تشهد تواجد بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 في التشكيلة الأساسية ما يؤكد أن اتهام البعض له لا أساس له من الصحة.

وكانت صحيفة “ستاد الدوحة” قد أكدت وقوع لاعب من نادي عريق في الدوري القطري في فخ المنشطات للمرة الثانية، وهو ما دفع ببعض المشككين لاتهام اللاعب الدولي الجزائري.