بلايلي يدخل ضمن اهتمامات كلود بويل ويشعل الصراع في فرنسا

الرياضة
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بلايلي يدخل ضمن اهتمامات كلود بويل ويشعل الصراع في فرنسا
بقلم كريم.تيغرمت

دخل نادي سان تيتيان الفرنسي، ضمن السباق للظفر بخدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي الأهلي السعودي.

وتناقلت الصحافة الفرنسية والسعودية، اهتمام مدرب سان تيتان، كلود بويل، بخدمات بلايلي، حيث أدرجه ضمن قائمة اهتماماته للميركاتو الصيفي.

وفي حال اصرار سان تيتيان، على خدمات الدولي الجزائري، سيكون مجبرا، على تحدي أطماع كل من غلطة سراي التركي، ونادي نيم الفرنسي، بالإضافة لإدارة الأهلي السعودي المالكة لعقد اللاعب.

يذكر أن يوسف بلايلي (28 عاما)، لازال مرتبطا بعقد مع ناديه الأهلي السعودي، إلى غاية صيف 2022.


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