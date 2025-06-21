بلايلي يدوّن اسمه في تاريخ مونديال الأندية

قدّم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، واحدة من أبرز عروضه الفردية، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الترجي التونسي، بالمنافس لوس أنجلوس غالاكسي.

لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المجموعة الرابعة.

وبفضل أدائه المميز، توّج الدولي الجزائري بجائزة أفضل لاعب في المباراة. في تتويج مستحق من اللجنة المنظمة للمسابقة.

اللاعب الجزائري لم يكتفِ بتسجيل هدف. بل برز بحضوره الفني الكبير في مختلف أطوار اللقاء، حيث كان أكثر من خلق الفرص بواقع ثلاث تمريرات مفتاحية. إلى جانب نجاحه الكامل في المراوغات التي خاضها، والتي بلغ عددها ثلاثًا.

كما تفوق بلايلي بدنيًا وذهنيًا، بعدما كان اللاعب الأكثر فوزًا بالالتحامات الثنائية بـ9 مواجهات ناجحة. ما يعكس قدرته على الجمع بين المهارة والقوة البدنية.

التقييم العام الذي حصل عليه من منصة “سوفاسكور” بلغ 7.7. وهو رقم يعكس تأثيره المباشر في مجريات اللقاء، ووزنه في الأداء الجماعي للفريق.

بهذا الإنجاز، يُصبح بلايلي أول لاعب عربي ينال جائزة “رجل المباراة” في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية. والثاني على المستوى الإفريقي.

ويؤكد هذا التتويج أن بلايلي لا يزال يملك ما يقدمه على أعلى مستوى، خاصة في المحافل التي تتطلب الحسم والخبرة. أداء بلايلي يفتح أمامه آفاقًا جديدة في هذه البطولة، ويمنح فريقه دفعة معنوية قوية في مشواره نحو الأدوار الإقصائية. كما يُعد رسالة واضحة تؤكد أن اللاعب الجزائري حاضر ذهنيًا وبدنيًا لمواجهة أكبر التحديات.