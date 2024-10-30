بلايلي يرد على أخبار استدعائه من بيتكوفيتش !

رد الدولي الجزائري يوسف بلايلي “بطريقته الخاصة” على الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول إمكانية استدعائه من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لحضور التربص القادم لـ “الخضر”.

ونشر يوسف بلايلي ،

وأعاد يوسف بلايلي مشاركة منشور لأحد أصدقائه يتضمن صورة له بقميص المنتخب الوطني وهو يحمل الراية الوطنية، عبر خاصية “ستوري” على موقع إنستغرام، كتب فيه: “أخي أفضل عنصر في تاريخ الكرة الجزائرية”.

ويتواجد ضمن قائمة الناخب الوطني مبدئياً كل من من يوسف بلايلي وفارس شايبي وياسين براهيمي. تحسباً لتربص نوفمبر الذي تتخلله مباراتا غينيا الاستوائية وليبيريا، في اختتام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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