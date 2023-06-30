بلايلي يرد على الإنتقادات بعد ظهوره بوزن زائد في لقاء بين الأحياء

ذكّر لاعب المنتخب الوطني يوسف بلايلي الجميع بتضحياته الكبيرة الماضية لما كان يحمل القميص الوطني.

ونشر يوسف بلايلي صورته الشخصية عبر “ستوري” له على صفحته الرسمية في “انستغرام” خلال مباراة الكتيبة الوطنية أمام منتخب كولومبيا التي فاز فيها ورفقائه بثلاثية مقابل صفر.

كما وجّه بلايلي رسالته الخاصة المتمثلة في التضحية خلال مبارياته السابقة وأبرزها مباراة كولومبيا لما لعب وهو مصاب على مستوى الرأس.

وهي الصورة التي وضعها ساعات فقط، من انتشار صورته عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهو بوزن زائد التي قابلها تهكّم كبير من مختلف المعلّقين،

وكان ابن مدينة وهران أحد صنّاع الفوز التاريخي في اللقاء الذي جرى سابقا على ملعب “بيار موروا” شمال مدينة ليل.

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