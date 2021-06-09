بلايلي يرد على تصريحات “التوانسة”

يواجه سهرة الجمعة المُقبل المنتخب الوطني الجزائري نظيره التونسي بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس في لقاء ودي تحضيري هو الآخير للخضر في تربص شهر جوان بعد مواجهتي موريتانيا وكذا مالي، وهي المُباراة التي أكد بلايلي على ضرورة الفوز بها.

يوسف بلايلي قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء:”إن شاء الله نُكمل سلسلة اللانهزام بمناسبة مواجهة مُنتخب تونس يوم الجمعة، سنسعى للفوز وإفراح الشعب الجزائري، تصريحات اللاعبين التوانسة بخصوص اللقاء تزيدنا عزيمة وقوة للعودة بالفوز من تونس، لعبنا مُباراتين في المستوى ضد موريتانيا ومالي واستطعنا الفوز ونسعى لتحقيق الفوز الثالث تواليا ضد تونس”.

وبخصوص عودته لتونس بعد أن لعب وتألق هناك لسنوات مع فريق الترجي الرياضي التونسي قال بلايلي:”لدي إخوة وأصدقاء في المنتخب التونسي لكنني لم أتحدث معهم عن مواجهة يوم الجمعة”.