بلايلي يرد على تصريحات “التوانسة”

الرياضة
  • -
  • 0
بلايلي يرد على تصريحات “التوانسة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواجه سهرة الجمعة المُقبل المنتخب الوطني الجزائري نظيره التونسي بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس في لقاء ودي تحضيري هو الآخير للخضر في تربص شهر جوان بعد مواجهتي موريتانيا وكذا مالي، وهي المُباراة التي أكد بلايلي على ضرورة الفوز بها.

يوسف بلايلي قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء:”إن شاء الله نُكمل سلسلة اللانهزام بمناسبة مواجهة مُنتخب تونس يوم الجمعة، سنسعى للفوز وإفراح الشعب الجزائري، تصريحات اللاعبين التوانسة بخصوص اللقاء تزيدنا عزيمة وقوة للعودة بالفوز من تونس، لعبنا مُباراتين في المستوى ضد موريتانيا ومالي واستطعنا الفوز ونسعى لتحقيق الفوز الثالث تواليا ضد تونس”.

وبخصوص عودته لتونس بعد أن لعب وتألق هناك لسنوات مع فريق الترجي الرياضي التونسي قال بلايلي:”لدي إخوة وأصدقاء في المنتخب التونسي لكنني لم أتحدث معهم عن مواجهة يوم الجمعة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007095

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com