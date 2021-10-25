بلايلي يرد على شائعات تورطه في فضيحة منشطات للمرة الثانية

رد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، على شائعات تورطه في فضيحة منشطات للمرة الثانية، بعد تداول إسمه من طرف صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ردا على تغريدة صحيفة “ستاد الدوحة” على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وكانت صحيفة “ستاد الدوحة ” قد أكدت وقوع لاعب من نادي عريق في الدوري القطري في فخ المشطات للمرة الثانية، وهو ما دفع ببعض المشككين لإتهام اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

ونشر اللاعب السابق لفريق مولودية وهران تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام قائلا: “على هذا الطريق رسمنا أحلامنا سنرعاها بأرواحنا، سنتحدى المستحيل لكي نرسم أجمل نهاية”.