بلايلي يرد على منتقديه في السعودية !

رد النجم الجزائري “يوسف بلايلي” على منتقديه في الدوري السعودي وعلى كل من شكك في قدراته بعد البداية المتعثرة مع “أهلي جدة”.

فالنجم الجزائري عان من بعض الانتقادات خاصة من طرف مدربه “غروس” الذي عاتبه في أكثر من مرة.

لكن “بلايلي” مع الخضر لاعب “آخر”، يصول ويجول في الملاعب سواء في “الجزائر” أو “خارجها” يتلاعب بالخصوم ويسجل الأهداف.

وهذا ما فعله في تصفيات “كان 2021″، أين سجل هدفين في مباراتين ومنح تمريرة حاسمة وتحصل على ركلة جزاء.

كما أن الإشادة التي تلقاها من طرف الناخب الوطني “جمال بلماضي” ستجعل من “بلايلي” في ثقة أكبر مستقبلا.