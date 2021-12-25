بلايلي يرفض عرضا خياليا بـ 34 مليار سنتيم

تلقى نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي عروضا بالجملة من قبل الأندية العربية الشهيرة منها الخليجية والمصرية. لكن يبدو أن إبن مدينة الباهية يريد الاحتراف بأوروبا لا غير.

ورفض بلايلي عرضا خياليا بـ 2 مليون دولار، ما يقارب 34 مليار سنتيم بالعملة المحلّية. من قبل نادي الزمالك المصري حسب الإعلام المحلّي في أرض “الفراعنة”.

وقال موقع “كورة في الرياضة”، إنّ نادي الزمالك أعلن في بيان له، أنه اتصل بوالده “عبد الحفيظ” الذي يعتبر مناجيره، لكنه رفضا رفضا قاطعا.

كما قال المصدر، أن الزمالك أراد قطع الطريق أمام غريمه الأهلي الذي يراقب تحركاته ومفاوضاته، كما يسعى للظفر بخدماته.

ويبدو أن بلايلي يريد فعلا الاحتراف في أوروبا وبالخصوص في أولمبيك مارسليا الذي يترأسه بابلو لونغوريا الإسباني.

وإستدلّ المصدر، بتأكيد الإعلامي الجزائري نبيل جليط العامل في قناة “فرانس فوتبول”، الذي قال بأن خريج مدرسة مولودية وهران يريد فعلا التنقل إلى “لوام”، لكن الرئيس الإسباني لونغوريا يرفض فكرة التعاقد مع الفنان حاليا.

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وقرر النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسميا فسخ عقده مع ناديه قطر القطري بالتراضي.

ومن المتوقع أن يمضي ابن الباهية وهران في احد النوادي الإماراتية، بعد أن تحصل على أوراق تسريحه من ناديه السابق، حسب ما كشف عنه والده.

كما يتوقع أيضا أن يلتحق الساحر بلايلي بأحد الأندية الأوربية، نظير ما يقدمه على الميدان وما يملكه من إمكانيات.

وقد أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، في الكثير من المرات بيوسف بلايلي، حيث اعتبر أنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو اتليتيكو مدريد.

والجدير بالذكر، ان عقد لاعب الترجي التونسي وإتحاد العاصمة سابقا يمتد إلى 2023.

وكان النجم الجزائري قد إلتحق بنادي قطر القطري شهر نوفمبر 2020 قادما من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.