بلايلي يرفض عرضا من الليغا الإسبانية

يتواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، محل أطماع العديد من الأندية العربية والأوروبية، قصد الاستفادة من خدماته.

ونشر موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، خبرا، أكد فيه، رفض بلايلي، مؤخرا، لعرض من أحد أندية الليغا الاسبانية، دون كشف اسمه

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا الرفض جاء بسبب عدم اقتناع اللاعب بالعرض المالي المقترح، والمقدر بـ600 ألف أورو سنويا.

وتابع الموقع الفرنسي، كاشفا بأن والد ومناجير، يوسف بلايلي، يأمل في الظفر بعقد، براتب يقارب 2 مليون أورو سنويا.