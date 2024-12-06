بلايلي يرفع التحدي ويتوعّد تشلسي

عبّر الدولي الجزائري الناشط في نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي، عن جاهزيته لخوض منافسة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة.

وصرح يوسف بلايلي، بعد قرعة مونديال الأندية، أمس الخميس، التي أسفرت عن وقوع فريقه الترجي. في المجموعة الرابعة رفقة كل من فلامينغو البرازيلي تشيلسي الإنجليزي، و كلوب ليون المكسيكي: “شاهدت القرعة، وكنت أتمنى مواجهة تشلسي، لأنه فريق جيد، مثل فلامينغو كذلك”.

وأضاف بلايلي: “هم تشلسي ونحن الترجي دولة، نملك جمهوراً والكلام سيكون في الميدان”.

وختم يوسف بلايلي: “أتمنى أن نذهب للمشاركة في مونديال الأندية ونحن أبطال لإفريقيا”.

ومن المقرر أن تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الجديدة من مونديال الأندية، بمشاركة 32 ناديا، في الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 13 جويلية 2025. وخلال هذه الفترة ستلعب 36 مباراة.