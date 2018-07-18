بلايلي يساهم في “ريمونتادا” الترجي بتمريرتين حاسمتين

ساهم يوسف بلايلي، في قيادة فريقه الترجي الرياضي التونسي، لتحقيق فوز مهم على نظيره كامبالا الأوغندي، بنتيجة 3-2، لحساب رابطة الأبطال.

وكان نادي الترجي، متأخرا في النتيجة بـ2-0، قبل أن يمنح بلايلي، تمريرة الهدف الأول لزميله أنيس البدري، في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الـ82 من عمر المواجهة، عاد المهاجم السابق لاتحاد العاصمة للبروز من جديد، من خلال منح تمريرة الهدف الثالث لزميله بلال الماجري.

وبهذا قاد يوسف بلايلي، فريقه “لريمونتادا” حقيقية، ما أهله ليحصل على لقب رجل المباراة، بحصوله على علامة 8.7.