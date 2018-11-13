بلايلي يستعيد ذكريات لياسما مع شيتة ومزيان

شهدت التشكيلة التي إستدعاها الناخب الوطني جمال بلماضي، تواجد العديد من العناصر التي تنشط وسبق لها اللعب في البطولة الوطنية.

أبرزها جم الترجي التونسي يوسف بلايلي، الذي تزامنت عودته مع إستداء ثنائي ناديه السابق إتحاد العاصمة أسامة شيتة وعبد الرحمان مزيان.

وشوهد بلايلي رفقة الثنائي خلال التربص الجاري بسيدي موسى، ما يجعله يستعيد ذكريات حمله لألوان إتحاد العاصمة وتألقه رفقة سوسطارة.

في وقت يبقى أمل أنصار “أولاد بهجة” في عودة “عاشور 10” لحمل اللونين الأحمر والأسود، وقيادة الفريق لمنصة التتويجات مرة أخرى.