بلايلي يسجل عودته للتشكيلة الأساسية لأجاكسيو أمام بريست

سجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، عودته للتشكيلة الأساسة لناديه أجاكسيو، بمناسبة مواجهتهم نادي بريست.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي أجاكسيو، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستوجه بريست، والتي ضمت اسم بلايلي.

كما تأتي عودة نجم الخضر، بعد غيابه عن المنافسة الرسمية في المباريات الأخيرة لناديه ضمن الليغ1 الفرنسية.