بلايلي يسجل عودته للتشكيلة الأساسية لأجاكسيو أمام بريست
بقلم كريم تيغرمت
سجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، عودته للتشكيلة الأساسة لناديه أجاكسيو، بمناسبة مواجهتهم نادي بريست.
وكشفت الصفحة الرسمية لنادي أجاكسيو، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستوجه بريست، والتي ضمت اسم بلايلي.
كما تأتي عودة نجم الخضر، بعد غيابه عن المنافسة الرسمية في المباريات الأخيرة لناديه ضمن الليغ1 الفرنسية.
𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👥
Le 𝙓𝙄 pour débuter la rencontre face au @SB29 ! #ACASB29 #ACAjaccio #ForzaAiacciu pic.twitter.com/tVwyvOqYxQ
— AC Ajaccio (@ACAjaccio) April 23, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/1EQPz