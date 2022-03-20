بلايلي يسقط رفقة بريست في مواجهة بن طالب وناديه أنجي

تعثر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وناديه بريست، في المواجهة التي جمعتهم بنادي أنجي، ضمن الجولة الـ29 من الليغ1.

وبدأ بلايلي، هذه المواجهة من على كرسي البدلاء، قبل أن يسجل دخولة في الدقيقة الـ46، أين كان فريقه منهزما بـ1-0.

كما خلق سعى بلايلي، معادلة النتيجة لفريقه، من خلال بعض المحاولات الخطية، لكن نقص الفعالية حرمه من ذلك.

وفي المقابل، شارك مواطنه نبيل بن طالب، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، مساهما بذلك في الفوز المحقق على بريست.