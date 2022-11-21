بلايلي يشارك في حملة أجاكسيو لاقتناء بطاقة حضور المباريات

تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي في واجهة منشور إدارة أجاكسيو، اليوم الاثنين، على الصفحة الرسمية على الفايسبوك. الذي يدعو أنصار النادي لاقتناء بطاقة حضور المباريات المقبلة .

وتعمّدت إدارة نادي أجاكسيو وضع صورة بلايلي على الواجهة لجلب عدد من الزوار و الأنصار قصد الاشتراك، بعدما أصبح اللاعب الرقم واحد في الفريق.

و أكّدت إدارة النادي الفرنسي أن مهاجم الخضر ورفقائه يحتاجون دعم الأنصار بشكل أكبر لمواصلة النسق التصاعدي هذا الموسم.

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