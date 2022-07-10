بلايلي يشد الرحال إلى فرنسا للالتحاق بتربص بريست

غادر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صباح اليوم الأحد، أرض الوطن باتجاه فرنسا، للعودة إلى ناديه بريست.

ونشر بلايلي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال مغادرته أرض الوطن.

كما يأتي هذا، تحسبا لالتحاق الدولي الجزائري، بالتربص الصيفي الذي يجريه ناديه بريست استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن يوسف بلايلي، جدد عقده لموسم واحد مع نادي بريست، بعد اتفاقه مع مسؤولي هذا الأخير على جميع التفاصيل.