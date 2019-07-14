بلايلي يشكر زطشي بعد إعادته للمنتخب الوطني!

شكر نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بعدما فتح له أبواب المنتخب الجزائري.

وكان بلايلي معاقبا من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، بتهمة تعاطي مواد محضورة ما تسبب في معقبته لمدة عامين، إلا أن بلايلي عا من الباب الواسع محققا لقب رابطة أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي، والتأهل إلى نهائي كأس امم إفريقيا مع المنتخب الجزائري.

وتحدث بلماضي في ميكروفون النهار بعد نهاية المباراة أمام منتخب نيجيريا قائلا:

“أشكر جمال بلماضي الذي قدم لي الثقة وحتى زطشي ، الذي وضع الثقة في اللاعبين الذين “عندهم بزاف ماراهمش يلعبو””.

وأضاف:” عندما عدت للعب قلت لهم سأحقق لقب رابطة أبطال إفريقيا مع الترجي وكأس أمم إفريقيا مع بلادي بإذن الله التتويج سأهديه لعائلتي وإبني والشعب الذي الذي ينتظر فينا”.