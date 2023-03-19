بلايلي يصاب عشية انطلاق تربص الخضر

تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مساء اليوم الأحد، لإصابة جعلته يغادر أرضية الميدان اضطراريا، في اللقاء الذي سقط فيه ناديه أجاكسيو على يد الضيف موناكو بثنائية نظيفة.

وشارك بلايلي، أساسيا في المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 28 من الليغ1 الفرنسية، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 60 متأثرا بإصابة على مستوى الفخذ.

وجاءت إصابة بلايلي، قبل 24 ساعة فقط عن انطلاق تربص الخضر، الخاص باللقاء المزدوج أمام النيجر، في الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات “كان” 2023، الأمر الذي يهدد مشاركته في المواجهتين.