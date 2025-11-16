بلايلي يصل الدوحة ويبدأ بروتوكول العلاج في مستشفى “سبيتار”

وصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل بدء مرحلة التعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي، رفقة ناديه الترجي التونسي.

وبحسب مصدر موقع “WIN WIN” القطري، جاء انتقال بلايلي إلى الدوحة عقب تأكد حاجته إلى تدخل جراحي دقيق. إثر الإصابة التي تعرض لها خلال “ديربي تونس” أمام النادي الإفريقي في الدقيقة 21.

وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب تعرضه لتمزق كامل في الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه مع نادي الترجي.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن بلايلي توجه صباح الأحد إلى مستشفى “أسبيتار” للتخصصات الرياضية، حيث عقد جلسة مع الطبيب المشرف لتقييم وضعه الصحي والاطلاع على الملف الكامل لإصابته.