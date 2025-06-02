بلايلي يصنع الحدث بمطار “هواري بومدين” قبل التحاقه بتربص الخضر

سجّل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وصوله أمسية اليوم الإثنين، إلى أرض الوطن، للدخول في تربص المنتخب الوطني.

وفور وصوله، صنع نجم الخضر، الحدث بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، مع أنصار المنتخب الوطني، الذين استغلوا هذه الفرصة لأخذ صور تذكارية معه.

وجاء بلايلي، إلى أرض الوطن، مرفوقا بمواطنه، وزميله في نادي الترجي التونسي، محمد أمين توغاي، بالإضافة للنجم الآخر للمنتخب الوطني، اسماعيل بن ناصر.