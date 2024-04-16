بلايلي يصنع الحدث في فرنسا

صنع الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحدث وسط الإعلام الفرنسي، بعد تجاوزاته في حق الحكمة غادة محاط خلال مباراة فريقه مولودية الجزائر ووداد تلمسان في منافسة الكأس.

و لم يكفي معاقبة يوسف بلايلي بغرامة مالية تصل إلى 10 مليون سنتيم، حيث تطرق الإعلام الفرنسي إلى التجاوز ووصف اللاعب بـ “المتهور” وهو اللاعب الذي سبق له حمل قميص أندية فرنسية في وقت سابق على غرار أجاكسيو ونادي بريست.

وانقلب الإعلام الفرنسي، على ابن مدينة الباهية، بعدما مدحه و تطرق إلى إمكانياته الكبيرة في وقت سابق.

وعنون موقع “فوتبال أف أر تقريره بـ “تعثر جديد ليوسف بلايلي”، في حين قال موقع “أونز مونديال” في تقريره عن يوسف “بلايلي يصنع الحدث في الجزائر بسبب تصرفه مع الحكم غادة محاط”، في قال موقع “أر أم أسي” عن مهاجم الخضر و حادثته مع الحكمة “غادة محاط تحكم أول مباراة لها في البطولة الجزائر في هذا المستوى”، كما وصفه التقرير بـ “المتهور”.